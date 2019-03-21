شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يتوجه اليوم إلى النيجر لخوض المواجهة الأخيرة بتصفيات أمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تطير، ظهر اليوم «الخميس»، بعثة المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، إلى النيجر، استعدادا لخوض المباراة، المقرر لها السبت المقبل، في ختام التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة الأمم، المقرر إقامتها في مصر منتصف العام الجارى، بجانب خوض مباراة ودية مع منتخب نيجيريا، والمقرر لها 26 مارس الجارى. ويترأس البعثة محمد أبوالوفا، عضو اتحاد الكرة، وتضم الجهاز الفنى والإدارى والطبى، بجانب 24 لاعبا هم: محمود عبدالرحيم «جنش» وأحمد الشناوى، محمد أبوجبل ومحمود علاء ومحمد هانى وعلى جبر وعلى أحمد «غزال» وعمر جابر وكريم حافظ وباهر المحمدى وأحمد أيمن منصور وإسلام جابر وأحمد أبوالفتوح وعمرو السولية وطارق حامد ومحمد الننى ومحمود حسن «تريزيجيه» وعمرو وردة ونبيل عماد «دونجا» وعمار حمدى وعبدالرحمن مجدى وأحمد حسن «كوكا» وصلاح محسن ومصطفى محمد. يأتى هذا في الوقت الذي تأكد فيه إقامة معسكر محلى باعتبار أن البطولة ستقام في مصر واللاعبين يحتاجون للتعود على أرضية استاد القاهرة، الذي يشهد حاليا عملية إحلال وتجديد للأرضية التي تنتهى قبل البطولة بشهر.

وواصل المنتخب تدريباته اليومية خلال معسكر بمدينة برج العرب بالإسكندرية، استعدادا لمباراته مع النيجر الشهير بـ«غزلان المهر»، في ختام التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم الأفريقية، والمقرر لها يوم 23 مارس الجارى بالنيجر، واكتمل عقد الفريق مساء الأربعاء، بعد انضمام ثلاثى الزمالك محمود جنش وطارق حامد ومحمود علاء، عقب مشاركتهم في مباراة المقاولون العرب، وتم خلال المحاضرة التي عقدها المدير الفنى شرح برنامج الإعداد للمرحلة المقبلة، وظهر اللاعبون خلال المران بحالة فنية جيدة، وخضع لاعبو المنتخب عقب المران لعملية الاستشفاء قبل أن يتناولوا العشاء. وحرص أحمد ناجى، مدرب الحراس، على الاجتماع مع عامر عامر قبل مغادرته المعسكر بسبب الإصابة، حيث طلب منه الصبر وعدم التأثر بالإصابة، مؤكدا له أنه حارس مميز وسيكون تحت الأنظار خلال الفترة المقبلة بعد عودته للمشاركة في المباريات، كما قام لاعبو المنتخب بالتخفيف على الحارس للشد من أزره وطالبوه بالتركيز فقط في برنامجه العلاجى حتى يتماثل للشفاء ويعود سريعا للملاعب، وينتظر أن يركز المدير الفنى خلال تدريبات اليوم على الخطة التي سيخوض بها مباراة النيجر، على أن يقوم بتدريب اللاعبين على خطة مختلفة قبل مواجهة نيجيريا.

من جانبه، أكد هانى رمزى، مدرب المنتخب، أن معسكر الفراعنة الأخير حقق أهدافه بشكل جيد، وعلى رأسها منح الفرصة للعناصر الجديدة، وتجهيزها لتكون نواة المنتخب الوطنى الفترة القادمة، وأوضح رمزى أن هدف الجهاز الفنى من معسكر مارس هو البحث عن لاعبين أصحاب شخصية قوية يستطيعون تحمل المسؤولية في المرحلة المقبلة، لافتا إلى أنه تم تجهيز خطتين مختلفتين لمباراتى النيجر ونيجيريا، للوقوف على بعض الأمور الفنية وتجربة طرق جديدة للعب. من جانبه، أكد إيهاب لهيطة أن الجهاز الفنى اكتفى بالتدريب الصباحى الذي خاضه اللاعبون صباح اليوم قبل التوجه للمطار، وقال إن الجهاز الفنى رفض خوض تدريب ثان عقب الوصول إلى النيجر، مفضلا منح اللاعبين راحة خشية تعرضهم للإرهاق والإصابة، على أن يخوض اللاعبون تدريبهم الأول والرئيسى مساء غد الجمعة في نفس توقيت المباراة المقررة السبت.