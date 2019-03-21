شكرا لقرائتكم زكريا إلى فنلندا .. ومرتضى : ردنا على الإساءة بالملعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 9 ساعات في 20 مارس 2019 - اخر تحديث في 20 مارس 2019 / 15:16

يسعى صانع ألعاب الأهلي مؤمن زكريا إلى الانضمام إلى أحد الأندية الفنلندنية على سبيل الإعارة إلى نهاية الموسم خصوصا أنه خارج حسابات بطل الدوري المصري منذ انتهاء إعارته إلى نادي أحد السعودي .



فيما يأمل المدير الفني للفريق "الأحمر" الأوروغوياني مارتن لاسارتي تعافي صانع الألعاب وليد سليمان قبل مباراة القمة في الدوري المحلي أمام الزمالك في 30 الجاري ، وأصيب سليمان بجزع فى الرباط الداخلي للركبة ، كما تعافى لاعب الوسط حسام عاشور من الإصابة في العضلة الأمامية وبات جاهزا للمباراة ذاتها ، في حين يغيب المدافع كريم نيدفيد بداعي الإيقاف.

من جهته ، جدد رئيس الزمالك مرتضى منصور هجومه على جماهير ومسؤولي الأهلي ، مشددا على أن الرد على سباب جماهير غريم ناديه سيكون بالملعب في مواجهة القمة . وكشف عن أن جماهير الأهلي كررت السباب بحقه في نهائي كأس مصر لكرة السلة ، علما أنها بحسب منصور تورطت في التجاوز ذاته في مباراة ناديها وشبيبة الساورة الجزائري في دوري أبطال أفريقيا .

من جانب آخر ، قال المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم ثروت سويلم إن القميص الذي أثار تصميمه جدلا خلال الأيام الماضية لن يرتديه لاعبو منتخب "الفراعنة" في كأس الأمم الإفريقية وتجهز الشركة الراعية قميص بديل.