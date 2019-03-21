شكرا لقرائتكم رابيو "رهينة" لدى سان جرمان بحسب والدته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 12 ساعة في 20 مارس 2019 - اخر تحديث في 20 مارس 2019 / 16:11

باريس - أ ف ب -اتهمت والدة ووكيلة أعمال لاعب الوسط أدريان رابيو نادي باريس سان جرمان، بطل ومتصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم، بأن الأخير يحتجز نجلها "رهينة" لديه بعد إبعاده عن الفريق منذ كانون الأول/ديسمبر ثم إيقافه في 14 آذار/مارس الحالي، وقالت فيرونيك رابيو لصحيفة "ليكيب" الفرنسية "أدريان سجين، هو حتى رهينة لدى سان جرمان".



واستبعد رابيو عن تشكيلة النادي الباريسي منذ فشل المفاوضات بشأن تمديد عقده، ما دفعه إلى الاحتكام للجنة الشؤون القانونية في رابطة الدوري المحلي لأن سان جرمان لا يحترم "ميثاق كرة القدم المحترفة"، وهو الاتفاق الجماعي الوطني الذي يحكم مهن كرة القدم.

ثم تفاقمت الأزمة بين الطرفين حين قرر سان جرمان إيقاف اللاعب من 14 آذار/مارس حتى 27 منه على خلفية السهر في ملهى ليلي مباشرة بعد خروج بطل فرنسا من الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بخسارته على أرضه أمام مانشستر يونايتد 1-3 في السادس من الشهر الحالي، ولابداء اعجابه على وسائل التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو لمدافع يونايتد السابق باتريس ايفرا يحتفل بخسارة النادي الباريسي.