شكرا لقرائتكم دى ماريا يغادر معسكر منتخب الأرجنتين للإصابة ويغيب عن لقاء المغرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غادر أنخيل دي ماريا معسكر منتخب الأرجنتين اليوم الأربعاء القائم فى العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك بعد تعرضه للإصابة.

وذكر الحساب الرسمى للمنتخب الأرجنتينى على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" أن دي ماريا تأكد غيابه عن مواجهتى فنزويلا (الجمعة) والمغرب (الثلاثاء المقبل) الوديتين خلال فترة التوقف الدولية الأسبوع الجارى بسبب الإصابة العضلية التى تعرض لها فى الساق اليسرى اليوم.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن لاوتارو مارتينيز لاعب انتر ميلان الإيطالى سيتواجد فى التشكيلة الأساسية لمنتخب التانجو فى لقاء فنزويلا الودى المقرر له بعد غد الجمعة.