شكرا لقرائتكم دى ماريا يغادر معسكر منتخب الأرجنتين للإصابة ويغيب عن لقاء المغرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل غادر أنخيل دي ماريا معسكر منتخب الأرجنتين اليوم الأربعاء القائم فى العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك بعد تعرضه للإصابة.
وذكر الحساب الرسمى للمنتخب الأرجنتينى على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" أن دي ماريا تأكد غيابه عن مواجهتى فنزويلا (الجمعة) والمغرب (الثلاثاء المقبل) الوديتين خلال فترة التوقف الدولية الأسبوع الجارى بسبب الإصابة العضلية التى تعرض لها فى الساق اليسرى اليوم.
وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن لاوتارو مارتينيز لاعب انتر ميلان الإيطالى سيتواجد فى التشكيلة الأساسية لمنتخب التانجو فى لقاء فنزويلا الودى المقرر له بعد غد الجمعة.
كانت هذه تفاصيل خبر دى ماريا يغادر معسكر منتخب الأرجنتين للإصابة ويغيب عن لقاء المغرب... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.