شكرا لقرائتكم متى يطيح مرتضى منصور بالسويسرى جروس؟ هذا الفيديو يجيب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى واقعة سابقة لمرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أهان خلالها السويسرى كرستيان جروس المدير الفنى للفريق الكروى الأول، وذلك بعد التأهل لربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية، عقب التعادل السلبى مع نصر حسين داى الجزائري، ليعتلى الأبيض ترتيب مجموعته برصيد 9 نقاط.

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وفى أول لقاء بين مرتضى منصور وجروس عقب تلك المباراة، أهان رئيس النادى الخواجة السويسرى بتصرف غريب، حيث كان يتوجه رئيس النادى لتجمع اللاعبين مع المدير الفنى قبل انطلاق التدريبات الجماعية، ليشير مرتضى لمحمود علاء مدافع الفريق بأنه "مخنوق وقرفان" من جروس دون أن يراه المدرب الذى كان يدير له وجهه، فى مشهد قد يعكس نية مبيتة لرئيس النادى لإقالة المدرب السويسرى بعد نزيف النقاط الذى قلل من فرص حسم الزمالك للقب الدورى مبكرا.

الزمالك فقد نقطتين فى سباق الدورى بعد التعادل مع المقاولون العرب بنتيجة 2/2 فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ25 بالدورى الممتاز.. فهل يكرر مرتضى منصور تلك الواقعة بعد التعادل الصادم للفريق.