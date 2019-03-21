شكرا لقرائتكم وليد سليمان خارج حسابات الأهلى فى القمة أمام الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلي فرص وليد سليمان صانع ألعاب الفريق في اللحاق بمواجهة الزمالك المقرر إقامتها يوم 30 مارس فى مسابقة الدورى العام. Advertisements وقال المصدر: "وليد سليمان خارج حسابات الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي لعدم اكتمال شفائه من إصابة الركبة التى لحقت به مؤخرآ وأبعدته عن تدريبات ومباريات الفريق الأحمر". ويخضع وليد سليمان لبرنامج بدني قوي في الفترة الأخيرة، واقترب من العودة للتدريبات الجماعية، إلا أن فرص تجهيزه للقمة أصبحت صعبة.

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