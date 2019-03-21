شكرا لقرائتكم زكري.. بدأ في إيطاليا وعرف الإنجاز في الجزائر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يشتهر الجزائري نور الدين زكري، مدرب الفيحاء، بالكاريزما المثيرة للجدل والمغامرة والعصبية والعلاقة المتذبذبة مع الإعلام الرياضي، كما حقق إنجازات كبيرة في بلاده والسودان.

ويمتلك زكري الجنسية الإيطالية رغم هويته الجزائرية، كما أنه يملك ما يملكه جوزيه مورينيو ومارتشيلو ليبي على حد قوله، قد حصل حديثا على شهادة البرو في التدريب.

وكان زكري، المولود في الرابع من نوفمبر في عام 1964 في باتنة الجزائرية، لاعب خط وسط، قبل أن يبدأ التدريب في عام 2000 مع أحد الأندية الإيطالية بالدرجة الرابعة، وفي عام 2009 أشرف على وفاق سطيف الجزائري ونال وقتها الفريق في عهده لقب الكأس المحلية، وفي يوليو 2012 اتجه نحو أهلي شندي السوداني، ولم يستمر معهم سوى عدة أشهر قبل أن يفترقا بسبب مستحقات مالية.

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واتجهت بوصلته التدريبية في عام 2013 نحو بريدة وتحديدا في الرائد، وقاد الفريق لـ22 جولة بالدوري السعودي، واحتل فيها الفريق المركز الثالث عشر قبل الأخير قبل أن يقال ويشرف على نادي الوكرة القطري في أكتوبر 2014 وغادره بعدها بأربعة أشهر وبعدها تفرغ للحصول على شهادة البرو.

ولمدة 4 سنوات لم يشرف خلالها على أي فريق حتى تعاقد معه وفاق سطيف الجزائري مجددا مطلع الموسم الحالي، وفي الأول من فبراير الماضي تولى تدريب الفيحاء في محاولة لإنقاذه من أزمته الحالية وإبقاءه موسما آخرا مع الكبار.

وفي 5 مباريات بالدوري السعودي، فاز في واحدة وتعادل مثلها وخسر في 3 مباريات، والفيحاء يحتل حاليا المركز 15 برصيد 19 نقطة وتبقى أمامه 7 مباريات صعبة متبقية يقابل من بينها الباطن وأحد اللذان ينافسان على البقاء إلى جانب خوضه لقاء الديربي أمام الفيصلي.