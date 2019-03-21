شكرا لقرائتكم ألمانيا تتعادل ودياً مع صربيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - تعادل منتخبا ألمانيا وصربيا 1 - 1 يوم الأربعاء، في مباراة دولية ودية استعدادًا لتصفيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" لكرة القدم.
وتقدم لوكا يوفيتش لصربيا في الدقيقة 11، لكن ليون غوريتزكا سجل هدف التعادل للمنتخب الألماني في الدقيقة 68. ولم ينجح المنتخب الألماني في تحقيق أول فوز دولي له منذ نوفمبر، حينما فاز على روسيا 3 - صفر ودياً.
وكان منتخب صربيا قد أكمل المباراة بعشر لاعبين بعد طرد لاعبه بافكوف في الدقيقة الثالثة من الوقت محتسب بدل ضائع.
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