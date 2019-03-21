بنغلادش تفرج بكفالة عن عضو في مجلس الفيفا أوقِفت لأسباب سياسية

اسماء السيد - أفرجت السلطات البنغلاديشية الأربعاء بكفالة عن العضو في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) محفوظة أختر بعد توقيفها لأيام على خلفية اتهامات بانتقادها رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، بحسب ما أفاد محاميها.

وتشغل أختر عضوية مجلس الفيفا منذ العام 2017، وهي تشرف على كرة القدم النسائية في بلادها، وأوقفت السبت بعد اتهامات وجهها إليها مسؤولون محليون في اللعبة، بانتقاد رئيسة الوزراء.

وأوضح المحامي لياقت حسين أن أختر غادرت بعد ظهر اليوم السجن المركزي للعاصمة دكا "بعدما أنجزنا كل الإجراءات القانونية".

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وكانت أختر قد انتقدت الشيخة حسينة في مؤتمر صحافي الشهر الماضي، على خلفية عدم اهتمامها الكافي بتنمية كرة القدم في بلاد تعد فيها الكريكت الرياضة الشعبية الأولى.

وأثار توقيف أختر "قلق" الاتحاد الدولي الذي أكد في بيان هذا الأسبوع تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، أنه "يتابع هذه المسألة بقلق".

كما اعتبرت منظمة العفو الدولية ("أمنستي") أن توقيف أختر هو أحدث فصول قمع حرية التعبير في بنغلادش، داعية الى الإفراج عنها وعدم إبقائها في السجن لأنها "كان تمارس فقط حقها بحرية التعبير".