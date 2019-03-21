شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى اليوم الاربعاء 20/ 3/ 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم، الأربعاء 20/ 3/ 2019 إقامة مباراة واحدة ضمن مؤجلات الجولة الـ 25 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث اصطدم الزمالك بالمقاولون العرب، على ستاد بترو سبورت، فى اللقاء الذى انتهى بتعادل الفريقين بنتيجة 2/2.

وأحرز محمود حمدى الونش هدف التقدم للزمالك فى الدقيقة 46، وتعادل عبد الوهاب إسماعيل هدف التعادل للمقاولون فى الدقيقة 52، ثم أحرز طارق حامد الهدف الثانى فى الدقيقة 62، وأحرز أحمد على الهدف الثانى للذائب فى الدقيقة 80، ليتصدر ترتيب الهدافين برصيد 13 هدف، ويأتى محمود علاء مدافع الأبيض، وخالد قمر مهاجم الاتحاد فى المركز الثانى برصيد 12 هدف لكل منهما.

بهذه النتيجة، واصل الزمالك صدارته للدورى برصيد 53 نقطة وفقد نقطتين فى سباق الصدارة قبل المواجهة المرتقبة مع الأهلى يوم 30 من الشهر الجارى حيث أصبح الفارق بين الزمالك والأهلى نقطتين لصالح الأبيض ورفع المقاولون رصيده للنقطة 35 فى المركز السادس.

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وأسفر اللقاء عن ارتقاء أحمد على صدارة ترتيب هدافى الدوري الممتاز برصيد 13 هدفا، بعدما فض الاشتباك مع منافسيه خالد قمر ومحمود علاء حيث كانوا يتساوون قبل مباراة اليوم برصيد 12 هدفا، وسجل أحمد على الهدف الثانى للذئاب من ركلة جزاء، فيما أهدر محمود علاء مثلها.