شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. جمهور الزمالك يمنع طاقم حكام مباراة المقاولون من مغادرة بترو سبورت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام بعض من جمهور نادى الزمالك، بالإعتداء على طاقم تحكيم مباراته أمام المقاولون العرب، ليمنعوه من مغادرة ملعب بترو سبورت.
وألقت الجماهير المتواجدة فى المدرجات زجاجات المياه على طاقم التحكيم بقيادة محمد الحنفى، الأمر الذى دفعهم للتواجد داخل أرض الملعب وسط بعض من الحراسات، لحين مغادرة الجماهير المدرجات، حتى يتثنى لهم دخول غرف الملابس.
وتعادل الزمالك مع المقاولون العرب، بهدفين لمثلهما، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ25 بالدورى الممتاز.
تقدم محمود الونش بالهدف الأول للزمالك فى الدقيقة 46 وتعادل عبد الوهاب إسماعيل للمقاولون العرب فى الدقيقة 53 ثم عاد طارق حامد وسجل الهدف الثانى للزمالك فى الدقيقة 64 ثم نجح أحمد على من ركلة جزاء فى إدارك التعادل للذئاب بالدقيقة 80.
بهذه النتيجة، واصل الزمالك صدارته للدورى برصيد 53 نقطة وفقد نقطتين فى سباق الصدارة قبل المواجهة المرتقبة مع الأهلى يوم 30 من الشهر الجارى حيث أصبح الفارق بين الزمالك والأهلى نقطتين لصالح الأبيض ورفع المقاولون رصيده للنقطة 35 فى المركز السادس.
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