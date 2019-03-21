شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الزمالك اليوم الاربعاء 20/ 3/ 2019 التعادل مع المقاولون بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك، اليوم الأربعاء 20/ 3/ 2019 العديد من الأحداث الهامة، جاء فى مقدمتها التعادل مع المقاولون العرب 2/2 بالدورى، ومواجهة حسنية أغادير المغربى فى دور الثمانية للكونفيدرالية الأفريقية.

الزمالك يفقد نقطتين قبل القمة بالتعادل 2 / 2 مع المقاولون

فقد الزمالك نقطتين فى صراع المنافسة على لقب الدورى بعد التعادل مع المقاولون العرب، بنتيجة 2/2 فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ25 بالدورى الممتاز.

3 ايام راحة فى الزمالك قبل الاستعداد للقمة أمام الأهلى

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قرر الجهاز الفنى لفريق الزمالك، بقيادة السويسرى كريستيان جروس، منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 3 أيام، بداية من غد الخميس، فى ظل توقف مسابقة الدورى الممتاز، بسبب معسكر المنتخب الوطنى.

واصل فريق الزمالك فصوله الباردة مع جماهيره واكتفى بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثليهما أمام المقاولون العرب فى المباراة التى جرت بينهما باستاد بتروسبورت فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ25 للدورى، وذلك قبل مواجهة غريمه التقليدى الأهلى فى مباراة القمة.

شهد اليوم، الأربعاء 20/ 3/ 2019 إقامة مباراة واحدة ضمن مؤجلات الجولة الـ 25 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث اصطدم الزمالك بالمقاولون العرب، على ستاد بترو سبورت، فى اللقاء الذى انتهى بتعادل الفريقين بنتيجة 2/2.

من المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين الزمالك وحسنية أغادير المغربى فى الذهاب بالمغرب يوم 7 أبريل بينما تلعب مواجهة الإياب بين الفريقين على ملعب برج العرب يوم 14 من الشهر ذاته.