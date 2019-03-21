7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض منتخب مصر مرانا صباحيا غدا بالملعب الفرعى ببرج العرب، قبل سفر البعثة إلى النيجر، خاصة أن المنتخب لن يخوض سوى مرانا وحيدا فى النيجر بعد غد الجمعة على ملعب الجنرال سيناى كاونتشى الذى يستضيف اللقاء.

يتوجه الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك، غدا الخميس، إلى تونس، للانضمام إلى منتخب بلاده، استعدادا لمباراتى أى سواتينى فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا بجانب خوضه مباراة الجزائر الودية. أجاى وأزارو ينتظمان فى مران الأهلى غدا.. واليخاندرو يقود التدريبات البدنية غاب الثنائى جونيور أجاى ووليد أزارو لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، عن المران الجماعى للفريق الأحمر اليوم الأربعاء، المقام على استاد مختار التتش بالجزيرة. Advertisements تعليمات خاصة لسعد سمير من لاسارتى.. وتضاؤل فرص لحاق حمدى فتحى بالقمة عقد الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، جلسة خاصة مع سعد الدين سمير مدافع الفريق الأحمر، على هامش المران الجماعى اليوم الأربعاء، المقام على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

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