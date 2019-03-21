شكرا لقرائتكم خبر عن أربعة اختبارات صعبة داخل الصندوق أهم الأحداث في لقاء الزمالك والمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الزمالك * المقاولون

المسابقة : الجوله 25 من مسابقه الدوري المصري

استاد : بترو سبورت

نتيجة المباراة : هدفين مقابل هدفين لصالح التعادل

حكم ساحة : محمد الحنفي

المساعد الأول : احمد نوفل

المساعد الثاني : سامي هلهل

الحكم الرابع : صبري ابراهيم

الحكمان الاضافيان : طارق سامي ، سعيد حمزه

ميزان التقييم لطاقم التحكيم :

حكم المباراة : محمد الحنفي

Advertisements

القرارات الفنية : اهتمام وتركيز وثقة من حكم المباراة في إدارة المباراة بالتعاون مع طاقم التحكيم وكانت أهم الحالات التحكيمية في الدقائق 47 ، 63 ، 78 ، 93 الاولي عندما طالب محمود كهربا بركلة جزاء نتيجه الالتحام العادل بينه وبين حارس المقاولون الحكم قريب من الحدث ولديه زاوية الرؤية الواضحة لاتوجد مخالفه والقرار صحيح باستمرار اللعب ، الحاله الثانيه عندما اطلق الحكم صافرته باحتساب ركله جزاء صحيحه لصالح الزمالك نتيجه العرقلة الواضحة بالقدم من مدافع المقاولون عبدالوهاب اسماعيل ضد مهاجم الزمالك الحكم قريب لم يتردد في احتساب المخالفة والقرار صحيح ، الحاله الثالثة الحكم احتسب ركله جزاء صحيحه لصالح المقاولون نتيجه الشد والدفع من مدافع الزمالك الونش ضد أحمد علي ، الحاله الرابعة مطالبه لاعبي الزمالك بركله جزاء بداعي لمسه اليد الحكم قريب والاضافي الاول طارق سامي قريب والتعاون الايجابي موجود مع الثقة في اتخاذ القرار لاتوجد مخالفة نتيجه عدم تعمد من مدافع المقاولون لمس الكره باليد الكره ترتد من قدمه الي يده وعنصر المسافة موجود واليد لم تذهب الي الكره .

العقوبات الانضباطية : انذر الحكم كلا من عبد الوهاب اسماعيل ، محمد طلعت في الدقائق 25 ، 83 لتعطيل الهجوم الواعد كما انذر لاعب الزمالك اوباما في الدقيقه 26 للاعتراض علي القرار تغاضي الحكم عن إنذار طارق حامد للتهور نتيجة استخدام الذراع .

اللياقة البدنية والتمركز : تمكن الحكم من استخدام عنصر اللياقه البدنية ، التحمل العام ، وتحمل السرعه في الدقائق 1 ، 15 ، 88 بتكنيك جيد ، استخدام اسلوب الجري الخلفي ، الجانبي بشكل صحيح .

درجه صعوبة المباراة : مباراة صعبه المستوي نتيجه اهميه المباراه لكلا الفريقين علي سلم الترتيب

الحكمان المساعدان :

المساعد الأول : اشار علي حالات التسلل في الدقائق 8 ، وتعاون مع الحكم في احتساب المخالفات القريبة منه في الدقائق 48 86 بتقدير صحيح نتيجه الليقظة والتركيز .

المساعد الثاني : اشار علي حالات التسلل في الدقائق 7، 12 ، 34 ، وتعاون جيد مع الحكم في احتساب الاخطاء القريبة منه في الدقائق 25 ، 39 بتقدير صحيح نتيجه الثقه والليقظة، وقرار غير موفق من الحكم المساعد في الدقيقه 89 والاشاره علي تسلل غير صحيح .

الحكم الرابع : تعاون مع طاقم التحكيم بشكل جيد نجح في السيطره علي المنطقة الفنية .

الحكمان الاضافيان : تحركات واعيه واهتمام ويقظه علي الخطوط ومتابعه اللعب وتعاون جيد من الاضافيان طارق سامي ،سعيدحمزه نتيجه التعاون الجيد والمثمر مع حكم المباراة علي مدار الشوطين .