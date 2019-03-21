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سوبر كورة يكشف تقرير الحنفي ضد جنش ومدرب الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع داخل لجنة الحكام تفاصيل تقرير محمد الحنفي حكم مواجهة الزمالك والمقاولون العرب، التي اقيمت مساء الأربعاء وانتهت بالتعادل الإيجابي ٢/٢ وقلصت الفارق بين الأهلى والزمالك لنقطتين في صدارة الدورى قبل القمة التى تجمع القطبين يوم 30 مارس الجارى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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