شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف تقرير الحنفي ضد جنش ومدرب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع داخل لجنة الحكام تفاصيل تقرير محمد الحنفي حكم مواجهة الزمالك والمقاولون العرب، التي اقيمت مساء الأربعاء وانتهت بالتعادل الإيجابي ٢/٢ وقلصت الفارق بين الأهلى والزمالك لنقطتين في صدارة الدورى قبل القمة التى تجمع القطبين يوم 30 مارس الجارى. للمزيد من التفاصيل أضغط هنا: Advertisements

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