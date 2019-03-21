شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الاهلى اليوم الاربعاء 20/3/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادي الأهلى اليوم الأربعاء العديد من الأخبار الهامة على مستوى فريق الكرة الذي يستعد لمواجهة الزمالك يوم 30 مارس الجاري فى قمة بطولة الدوري العام.

جلسة فى الأهلى لحسم مصير مؤمن زكريا بشأن عرض فنلندا

يعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى جلسة حاسمة مع مؤمن زكريا صانع ألعاب الفريق وأحمد يحيى وكيل أعماله، لتحديد مصيره فى المرحلة المقبلة، سواء بالموافقة على رحيله لأحد الأندية الفنلندية حتى نهاية الموسم، أو الاستمرار فى التدريب مع الفريق.

الأهلي يعرض ثغرات الزمالك على لاعبيه استعدادا للقمة

عقد الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي محاضرة فيديو للاعبيه قبل انطلاق مران الفريق اليوم الأربعاء.

واحتوي الفيديو المعروض على لقطات من بعض مباريات الزمالك ،فيما تم التركيز على أخطاء لاعبي الفريق الأبيض تمهيدا لاستغلالها في مباراة القمة.

أجاى وأزارو ينتظمان فى مران الأهلى غدا.. واليخاندرو يقود التدريبات البدنية

غاب الثنائى جونيور أجاى ووليد أزارو لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، عن المران الجماعى للفريق الأحمر اليوم الأربعاء، المقام على استاد مختار التتش بالجزيرة.

ويصل الثنائى إلى القاهرة اليوم الأربعاء، عائدين من بلادهما بعد الإجازة القصيرة التى حصلا عليها، حيث غادرا إلى نيجيريا والمغرب لقضاء الإجازة، فى الوقت الذى من المقرر انتظامهما فى التدريبات بداية من غد الخميس، فيما قاد اليخاندرو خافيير مخطط الأحمال البدنية تدريبات بدنية للاعبى الفريق الأحمر.

اسلام محارب يشارك في مران الأهلي..وتجهيز الحاوي لمواجهة الزمالك

انتظم إسلام محارب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران فريقه الجماعي اليوم الأربعاء والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

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وكان محارب قد تغيب عن مران الأهلي قبل مواجهة شبيبة الساورة الجزائري، لشعوره بإجهاد عام.

فيما يواصل وليد سليمان تنفيذ برنامجه التأهيلي، حيث خاض الحاوي تدريبات تأهيلية في الجيم قبل أن يبدأ في تدريبات الجري حول الملعب على هامش مران الفريق الجماعي، في وجود مساعي حمراء لتجهيزه لمباراة القمة امام الزمالك.

الأهلى يوضح سبب غياب محمد الشناوى عن المران الجماعى

كشف طارق سليمان مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، سبب غياب محمد الشناوى حارس الفريق الأحمر عن المران الجماعى اليوم الأربعاء.

وقال سليمان فى تصريحات صحفية "محمد الشناوى خاض تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم اليوم، فى إطار برنانج تأهيلى وضع له للتعافى تماما من الإصابة".

وأضاف "الحارس سيستمر فى أداء التدريبات التأهيلية بالجيم على مدار يومين أو ثلاثة، ولن يشارك فى التمرين مجددا إلا بعد التعافى بنسبة 100% من الالتواء فى الأنكل".