بعد وقوعه أمام حسنية أغادير.. تعرف على تاريخ مواجهات الزمالك والفرق المغربية

كتب ـ مصطفى الجريتلي

أسفرت قرعة دور الثمانية من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية التي أُقيمت مساء اليوم الأربعاء عن وقوع الزمالك أمام حسنية أغادير المغربي.

الزمالك لم يواجه نظيره حسنية أغادير من قبل ولكن الفرق المغربية ليست بالغريبة على لاعبي القلعة البيضاء فسبق وأن واجهوهم في 15 مناسبة من قبل.

الزمالك استطاع في دور المجموعات في تحويل تذيله لمجموعته لصدارتها برصيد 9 نقاط بفارق المواجهات المباشرة عن نظيره جورماهيا الكيني، بينما حل حسنية أغادير وصيفًا برصيد 8 نقاط في مجموعته التي تصدرها نظيره المغربي نهضة البركان برصيد 11...