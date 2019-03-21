عدسة الخليج 365 ترصد اللقطات الجدلية في مباراة الزمالك والمقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير ـ فريد قطب

شهدت مباراة الزمالك والمقاولون التي أُقيمت مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ 25 من بطولة الدوري العديد من الحالات التي أحدثت حالة من الجدل.

عدسة الخليج 365 رصيدت هذه اللقطات التي يُمكنكم مطالعتها عبر الألبوم أعلاه:

يُذكر أن مباراة الزمالك والمقاولون قد انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لكل منهما.

وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى النقطة 53 في صدارة الدوري بفارق نقطتين عن الأهلي الوصيف، بينما رفع المقاولون رصيده إلى النقطة 35 في المركز السادس.