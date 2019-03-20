المصارعة ستيفاني مكمان بالحجاب في مسجد الشيخ زايد بالإمارات.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شاركت ستيفاني مكمان، الرئيسة التنفيذية لاتحاد المصارعة الحرة WWE، في أولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي والذي يقام في منطقة الشرق الأوسط للمرة الأولى.
ستيفاني خلال تواجدها في الإمارات، زارت مسجد “الشيخ زايد” وتجولت في ساحاته.. وظهرت مرتدية حجابًا، خلال تجولها في المسجد برفقة شخصيات إماراتية.
المديرة التنفيذية، حضرت أيضا مهرجان “أم الإمارات” بصحبة مصممة الأزياء الإماراتية الدكتورة سارة المدني، وهي ترتدي العباءة حيث تناولت “اللُقيمات”، أشهر أصناف الحلويات التقليدية في دول الخليج عامة وفي الإمارات بشكل خاص.
مكمان كانت قد رافقت فريق الولايات المتحدة المشارك في الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية، في أبوظبي، ويشارك في الأولمبياد الخاص الذي يستمر حتى الحادي والعشرين من مارس الجاري، أكثر من 190 دولة و7500 رياضي.
الحفل الذي انطلق في مدينة زايد الرياضية شعد إيقاد المرجل الأولمبي، وهو الحدث الذي يمثل الانطلاق الرسمي للأولمبياد الخاص، بعد وصول شعلة الأمل إلى المحطة الأخيرة.
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