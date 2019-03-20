شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان قائمة معسكر «الأخضر الإلكتروني» لبطولة «فيفا للمنتخبات» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض)

يُشارك المنتخب السعودي للرياضات الإلكترونية في بطولة العالم «فيفا» الإلكترونية للمنتخبات، ضمن 20 دولة مشاركة، والتي ينظمها «الفيفا» خلال الفترة من 13 - 14 أبريل في لندن، بالتعاون بين الاتحاد السعودي لكرة القدم، والاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية.

وأعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، تعيين المدرب الوطني حسن آل الشيخ مدرباً للمنتخب السعودي للرياضات الإلكترونية، كما أعلن قائمة اللاعبين المُنضمين إلى معسكر المنتخب الذي سيقام بتاريخ 29 مارس في مركز Sarena SAFEIS بالرياض، استعداداً لمشاركة المنتخب القادمة.

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وضمنت القائمة كل من، مساعد الدوسري لاعب نادي روق والاتحاد، وخالد العوفي لاعب نادي النصر، وعبدالعزيز الصبياني لاعب نادي الاتفاق، وعبدالله الثبيتي لاعب نادي الهلال، وياسر الحارثي لاعب نادي النصر، وزياد الغامدي لاعب نادي الاتفاق، عبدالعزيز الشهري لاعب نادي الباطن، وعبدالله الجودي لاعب النادي الأهلي.

وأكد رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، أن الاتحاد حريص على تطوير الرياضة الإلكترونية، لاسيما وأن الرياضيين السعوديين أصبحوا الآن منافسين في جميع المحافل الدولية، بفضل الله ثم بدعم قيادتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، مشيراً إلى أن الاتحاد لديه لاعبين أبطال حققوا إنجازات على مستوى العالم، معبراً عن ثقة الاتحاد في اللاعبين.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية تركي الفوزان، جاهزية المنتخب السعودي للمشاركة في هذه البطولة، لافتاً إلى وجود لاعبين أبطال سيمثلون المملكة خير تمثيل.

وأوضح رئيس لجنة الرياضات الإلكترونية بالاتحاد سعد السماري، أنه تم اختيار القائمة الأولية للمنتخب بناءً على التصنيف الدولي ونقاط اللاعبين في لعبة «فيفا 19»، وأنه خلال هذا المعسكر سيتم تحديد ممثلَي المنتخب السعودي في البطولة التي تشترط لاعب واحد لمنصة «البلايستيشن»، ولاعب واحد لمنصة «الاكس بوكس».