تازي: الاتحاد كان قريبا من الفوز وجاهزون للهلال

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جدة - خالد شويل - صالح محفوظ الغامدي (جدة) برر عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق والمشرف العام على لعبة الطائرة أيمن تازي، المستوى الذي ظهر به فريقه في اللقاء الذي جمعهم بالاتحاد في مسابقة الدوري أمس الأول والذي انتهى أهلاويا بنتيجة 3/2، بتعرض اللاعبين للإرهاق سواء من ضغط المباريات ومشاركاتهم في دورة الألعاب العسكرية، إذ شارك جل اللاعبين فيها، مشددا على أن فريقه لم يكن في يومه أمام الاتحاد في المباراة التي خسر فيها نقطة بعد أن امتدت المباراة للشوط الخامس، موضحا أن الاتحاد كان قريبا من تحقيق الفوز بعد تقدمهم في الشوط الخامس 8/11، وعاد يقول: «لولا أن فريقنا شعر بالخطر ووفق في إيقاف الاتحاد بفضل اللعب السريع من مركز (3) والاستقبال المميز للكرة الأولى وعلى ضوء هذه المعطيات تجاوزنا الاتحاد وأنهينا الشوط بنتيجة 11/15»، مؤكدا أنهم يعملون على تجاوز الأخطاء التي حدثت في اللقاء السابق قبل مواجهة الهلال الأربعاء القادم، مشيدا بمستوى اللاعبين الأجانب وأنهم سيقولون كلمتهم في مواجهة الحسم أمام الهلال.

برر عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق والمشرف العام على لعبة الطائرة أيمن تازي، المستوى الذي ظهر به فريقه في اللقاء الذي جمعهم بالاتحاد في مسابقة الدوري أمس الأول والذي انتهى أهلاويا بنتيجة 3/2، بتعرض اللاعبين للإرهاق سواء من ضغط المباريات ومشاركاتهم في دورة الألعاب العسكرية، إذ شارك جل اللاعبين فيها، مشددا على أن فريقه لم يكن في يومه أمام الاتحاد في المباراة التي خسر فيها نقطة بعد أن امتدت المباراة للشوط الخامس، موضحا أن الاتحاد كان قريبا من تحقيق الفوز بعد تقدمهم في الشوط الخامس 8/11، وعاد يقول: «لولا أن فريقنا شعر بالخطر ووفق في إيقاف الاتحاد بفضل اللعب السريع من مركز (3) والاستقبال المميز للكرة الأولى وعلى ضوء هذه المعطيات تجاوزنا الاتحاد وأنهينا الشوط بنتيجة 11/15»، مؤكدا أنهم يعملون على تجاوز الأخطاء التي حدثت في اللقاء السابق قبل مواجهة الهلال الأربعاء القادم، مشيدا بمستوى اللاعبين الأجانب وأنهم سيقولون كلمتهم في مواجهة الحسم أمام الهلال.

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