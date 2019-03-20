شكرا لقرائتكم خبر عن «الشاهينية» تخطف نجومية اليوم العاشر في «مهرجان الإبل» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

اختُتمت اليوم (الأربعاء) عاشر أيام الأشواط الختامية بواقع (22) شوط بكار وقعدان في سن «الحيل والزمول» من مسافة (8) كيلومترات، وذلك في ميدان الملك عبدالعزيز للهجن ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المقامة في الصياهد شمال شرقي الرياض، في منافسة مثيرة بين الملاك والمضمرين السعوديين والخليجيين.

وحققت «الشاهينية» العائدة ملكيتها إلى هجن الرئاسة أفضل توقيت زمني في الأشواط العامة لفئة «حيل – مفتوح»، بواقع 12 دقيقة و28 ثانية في ميدان الملك عبدالعزيز للهجن.

وكشف عبدالله بن سعيد المري نائب الرئيس التنفيذي لنادي الإبل، أن النادي عمل خلال الفترة الماضية على إنجاح مهرجان الملك عبدالعزيز للهجن، مضيفاً أن ميدان الملك عبدالعزيز يخضع يومياً لتطوير مستمر في أرضية ميدانه لجعلها مساعدة للمطايا المشاركة في تحقيق تواقيت مميزة، مشيراً إلى أنه تبقى 4 رموز تُسلم السبت القادم في الحفل الختامي للمهرجان.