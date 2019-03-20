شكرا لقرائتكم فرنسا تفوز بهدف نظيف أمام الأرجنتين بدورة إسبانيا.. صور وفيديو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز المنتخب الفرنسى للشباب على نظيره الأرجنتينى فى المباراة التى جمعتهما اليوم فى افتتاحية مباريات الدورى الإسبانية التى يشارك فيها المنتخب الوطنى الأولمبى بقيادة شوقى غريب المدير الفنى للفريق بهدف نظيف. وأقيمت المباراة وسط أجواء حماسية بين الفريقين حيث استطاع فريق الديوك الفرنسية الفوز بالمباراة بعدما سجل الهدف فى الدقيقة 60 من عمر المباراة. Advertisements ويشارك المنتخب الأولمبى فى الدورة الحالية حيث يواجه الولايات المتحدة الأمريكية يوم 23 مارس الجارى بينما سيلتقى المنتخب الهولندى يوم 26 من نفس الشهر.

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