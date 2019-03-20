شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف تقرير الحنفي ضد جنش وإدانة مدرب الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع داخل لجنة الحكام تفاصيل تقرير محمد الحنفي حكم مواجهة الزمالك والمقاولون العرب، التى أقيمت مساء الأربعاء وانتهت بالتعادل الإيجابي 2/2.

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وأكد المصدر لسوبر كورة أن تقرير الحنفي ييرئ الحارس محمود جنش حارس الزمالك، ولكنه في نفس الوقت يدين أيمن عبد العزيز مدرب الفريق الأبيض، بعد تطاوله علي حكم اللقاء بعد انتهاء المباراة.

وأضاف المصدر أن هناك تقرير سيتم رفعه للجنة الانضباط لتحديد العقوبة التي سيتم فرضها على أيمن عبد العزيز خلال الساعات القادمة.