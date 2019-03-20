شكرا لقرائتكم جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة الزمالك والمقاولون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدول ترتيب الدورى المصرى اليوم الأربعاء، حيث شهد جدول الترتيب اشتعال المنافسة على اللقب بعد تعادل الزمالك والمقاولون العرب فى اللقاء الذى جمع الفريقين على استاد بتروسبورت.

وتعادل الزمالك مع المقاولون العرب، بهدفين لمثلهما، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ25 بالدورى الممتاز.

تقدم محمود الونش بالهدف الأول للزمالك فى الدقيقة 46 وتعادل عبد الوهاب إسماعيل للمقاولون العرب فى الدقيقة 53 ثم عاد طارق حامد وسجل الهدف الثانى للزمالك فى الدقيقة 64 ثم نجح أحمد على من ركلة جزاء فى التعادل للمقاولون بالدقيقة 80.

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بهذه النتيجة، واصل الزمالك صدارته للدورى برصيد 53 نقطة وفقد نقطتين فى سباق الصدارة قبل المواجهة المرتقبة مع الأهلى يوم 30 من الشهر الجارى حيث أصبح الفارق بين الزمالك والأهلى نقطتين لصالح الأبيض ورفع المقاولون رصيده للنقطة 35 فى المركز السادس.

وجاء ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة الزمالك والمقاولون كالتالى: