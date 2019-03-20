شكرا لقرائتكم ماذا قال "شيتوس" عن مواجهة المنتخب الأولمبى لأمريكا وهولندا؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدى المنتخب الأولمبى تدريبه الثالث اليوم فى إسبانيا استعدادا لمباراتى أمريكا الجمعة وهولندا الثلاثاء ضمن برنامج الاستعداد لنهائيات الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المقرر إقامتها بمصر نوفمبر المقبل وهى المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 . Advertisements شهد المران حماسا كبيرا من اللاعبين وتنافس شديد لنيل ثقة الجهاز الفنى بقيادة شوقى غريب. ومن جانبه أكد وائل رياض "شيتوس" مدرب المنتخب أن الجهاز الفنى يهدف من خلال منح جزء من مران السبت والأحد المقبلين لاختبار عدد من المحترفين المصريين فى أوروبا حيث سهولة التواصل واكتشاف عناصر جديدة وحدد مواليد 97-98-99 -2000 للاختبار.

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