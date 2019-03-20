شكرا لقرائتكم رسالة طبية تثلج صدور الزملكاوية قبل لقاء القمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر بالجهاز الفنى لنادى الزمالك، جاهزية الدولي التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن لفريق، لمباراة القمة المقبلة أمام الأهلي، والمقرر لها 30 مارس الجارى، على ستاد برج العرب، فى اللقاء المؤجل من الإسبوع 17 بالدورى.

وأوضح المصدر لـ"اليوم السابع" أن النقاز تعرض لشد فى العضلة الأمامية، الأمر الذى دفع الجهاز الفنى لاستبداله ونزول حازم إمام بدلاً منه، لعدم تفاقم إصابته، مشيرًا إلى أن اللاعب سيحصل على فترة راحة لمدة 5 أيام، ثم يخضع لبرنامج تأهيله ليصبح جاهزًا لمواجهة المارد الأحمر فى القمة.