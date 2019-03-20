شكرا لقرائتكم تفاصيل المران الثلاثى للمنتخب الوطنى استعدادا للنيجر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدى المنتخب الوطني مرانه قبل الأخير في معسكره المقام بمدينة برج العرب بالإسكندرية، استعدادا لمباراته أمام منتخب النيجر السبت المقبل في ختام تصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر.

شارك في المران 21 لاعبا، واشتمل المران علي الجوانب البدنية والفنية والخططية سبقه محاضرة لمدة ربع ساعة بقاعة المؤتمرات بفندق الإقامة قبل التوجه للملعب تم خلال المحاضرة شرح ما سيؤديه اللاعبون خلال المران، وظهر اللاعبون بحالة فنية جيدة، ويخضع لاعبو المنتخب عقب المران لعملية الاستشفاء قبل تناول العشاء.

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وحضر المران المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ومجدي عبد الغني وأحمد مجاهد ومحمد أبو الوفا أعضاء مجلس الإدارة.