شكرا لقرائتكم عماد النحاس: راضى بالتعادل أمام الزمالك.. وأتمنى عودة الجماهير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه المدير الفنى لفريق المقاولون العرب عماد النحاس، الشكر للاعبيه، على المستوى الجيد أمام فريق الزمالك فى مباراة اليوم الأربعاء، والتى أنتهت بالتعادل الإيجابى بنتيجة 2-2، ضمن منافسات الجولة الـ25 بالدورى الممتاز.

و قال النحاس فى تصريحات لقناة أون سبورت عقب انتهاء اللقاء:" راضى تمام بتحقيق التعادل أمام الزمالك متصدر الدورى، وأتمنى عودة الجماهير خاصة مع انطلاق بطولة الأمم الأفريقية القادمة".

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تقدم محمود الونش بالهدف الأول للزمالك فى الدقيقة 46 وتعادل عبد الوهاب إسماعيل للمقاولون العرب فى الدقيقة 53 ثم عاد طارق حامد وسجل الهدف الثانى للزمالك فى الدقيقة 64 ثم نجح أحمد على من ركلة جزاء فى إدارك التعادل للذئاب بالدقيقة 80.

بهذه النتيجة، واصل الزمالك صدارته للدورى برصيد 53 نقطة وفقد نقطتين فى سباق الصدارة قبل المواجهة المرتقبة مع الأهلى يوم 30 من الشهر الجارى حيث أصبح الفارق بين الزمالك والأهلى نقطتين لصالح الأبيض ورفع المقاولون رصيده للنقطة 35 فى المركز السادس.