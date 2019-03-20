شكرا لقرائتكم أحمد على يعتذر لجماهير الزمالك بعد احرازه هدف التعادل للمقاولون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم أحمد على مهاجم المقاولون العرب الحالى والزمالك السابق، باعتذارا لجمهور الفريق الأبيض - فريقه السابق - بعد التعادل مع فريقه، بهدفين لمثلهما، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم، على استاد بتروسبورت، فى الجولة الـ25 بالدورى الممتاز، والتى شهدت تسجيل أحمد على الهدف الثانى لفريقه من ركلة جزاء وتعادل الفريق بهدفه مع الزمالك. وقال أحمد على فى تصريحات تليفزيونية لقناة أون سبورت عقب اللقاء:"أنا بعتذر لجمهور الزمالك ولكن أنا لاعب كرة القدم ودورى إن أؤدى عملى وأجتهد لأقصى درجة". Advertisements أما عن طموحه مع المنتخب الوطنى قال أحمد على المنفرد بصدارة هدافى الدورى برصيد 13 هدفا:"لست من نوعية اللاعبين الذين يقومون بالضغط على جهاز المنتخب فضغطى يكون من خلال الملعب فقط". بهذه النتيجة، واصل الزمالك صدارته للدورى برصيد 53 نقطة وفقد نقطتين فى سباق الصدارة قبل المواجهة المرتقبة مع الأهلى يوم 30 من الشهر الجارى حيث أصبح الفارق بين الزمالك والأهلى نقطتين لصالح الأبيض ورفع المقاولون رصيده للنقطة 35 فى المركز السادس.

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