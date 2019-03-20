شكرا لقرائتكم هدية خاصة من بوجبا لنجوم المنتخب الفرنسي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أهدى بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزى، زملائه فى المنتخب الفرنسى هدية خاصة، بمناسبة الحصول على لقب كأس العالم الأخيرة فى روسيا الصيف الماضى. وقام بوجبا باهداء زملائه خاتم خاص شبيه بالجوائز التى يحصل عليها نجوم دورى كرة السلة الأمريكى للمحترفين بالإضافة لنجوم البيسبول. ونشر بوجبا على حسابه الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى "انستجرام" صورة للخاتم، وعلق عليها قائلا "هدية لا تسنى فى ذكرى لا تنسى، شكرا جزيلا من قلبى على الخاتم". ويستعد منتخب فرنسا لخوض مواجهة مولدوفا بعد غد الجمعة فى تصفيات يورو 2020.

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خاتم بوجبا نجوم فرنسا

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