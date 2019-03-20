شكرا لقرائتكم هازارد: أتمنى الوصول لمستوى محمد صلاح... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أشاد النجم البلجيكى ايدين هازارد لاعب تشيلسى الإنجليزى بالدولى المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول، وزميه السابق فى البلوز.
وتحدث هازارد فى حوار مع قناة تشيلسى قائلا "محمد صلاح واحدا من أصدقائى المقربين، وهو يقوم بفعل أمور لا تصدق فى آخر موسمين، أنا أريد الوصل لمستواه الفنى".
وكان محمد صلاح وهازارد قد تزاملا فى تشيلسى وقت تولى البرتغالى جوزيه مورينيو مهمة تدريب الفريق فى عام 2014، قبل أن يرحل الفرعون إلى فيورينتينا الإيطالى معارا، ومن بعده روما ثم انضم إلى ليفربول فى صيف 2017.
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