شكرا لقرائتكم شاهد المعنى الحقيقى للمقولة التاريخية "الأهلى حديد" × 36 ثانية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر حداد من قرية كفر حجازي التابعة لمدينة المحلة عن عشقه للنادي الأهلى، وذلك بحفر وتصميم شعار النادى من الحديد وذلك كتعبير منه عن حبه وعشقه للقلعة الحمراء التى تربى على حبها منذ نعومة اظفارهمؤكدا ان الجميع يقوم بخدمة النادي الاهلي في المجالات المختلفة وهو مادفعه لخدمة النادي الاهلي من المجال الذي يعمل فيه وهو الحدادة .

وقال احمد الرجبي الذي يمتلك ورشة حدادة بقرية كفر حجازي ان تصميم الشعار وحفره استغرق ثلاثة ايام مؤكدا انه قام بهذا الفعل للتعبير عن حبه للنادي الاهلي .

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وأكد الرجبي انه تربي علي عشق النادي الاهلي من اسرته وان تصميمه للشعار جاء من منطلق انه يريد رد الجميل للنادي الذي يعتبر مصدر سعادته الاولي والاخيرة .

وعن وجود طلب من الزبائن علي بوابات تحمل شعار الاندية المختلفة اكد ان الفترة الاخيرة بدأت تشهد زيادة للطلب من الزبائن علي بوابات تحمل شعار النادي الاهلي مؤكدا ان قريته تتميز بوجود عدد كبير من الاهلاوية بين اهلها مؤكدا ان رد فعل اهالي القرية كان كبير جدا خاصة بعدما فوجئ بطلب كثير من الاهالي التصوير بجوار التصميم .





وأشار الرجبي الي أنه بدأ في تصميم رسم علي المعندن يحمل صورة محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي واخر يحمل صورة محمد ابوتريكة نجم الاهلي السابق مشيرا الي أن امنية حياته تتلخص في مقابلة محمود الخطيب والتصوير معه بجوار دولاب بطولات النادي الاهلي وتركيب الرسم الذي صممه لشعار النادي الاهلي في أحد جوانب النادي .