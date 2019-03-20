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القادسية يواجه النجمة البحريني في مباراة ودية

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جدة - بواسطة طلال الحمود - يخوض القادسية مباراة ودية أمام ضيفه النجمة البحريني يوم الخميس ضمن استعدادات الأول لعودة منافسات دوري كأس للمحترفين

وستكون المواجهة التي يحتضنها ستاد الأمير محمد بن فهد في السابعة والنصف من مساء يوم الخميس مغلقة، وذلك بحسب ما أشار إليه القادسية عبر حسابه الرسمي على "تويتر":.

ويحتل القادسية المركز 11 في ترتيب أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة، وتلقى الجولة الماضية خسارة ثقيلة أمام الفيصلي بثلاثة أهداف دون رد.

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