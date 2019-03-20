العراق يفتتح النسخة الثانية من بطولة الصداقة بالفوز على سوريا

اسماء السيد - تغلب المنتخب العراقي لكرة القدم على ضيفه السوري 1-صفر الاربعاء في البصرة في افتتاح النسخة الثانية من بطولة الصداقة المقررة حتى 26 اذار/مارس الجاري ويشارك فيها المنتخب الاردني ايضا.

على استاد البصرة الدولي قاد لاعب كولومبوس كرو الاميركي جاستن ميرام، المنتخب العراقي الى الفوز باحرازه هدف المباراة الوحيد (75).

اظهر المنتخب السوري افضلية نسبية على حساب المنتخب العراقي في الشوط الاول، مندفعا للتسجيل خلافا للطابع الودي للمباراة وكانت كرة محمد عثمان التي مرت قرب قائم مرمى الحارس محمد حميد اول تحذير لنسور قاسيون (33).

ولم تتوفر اية فرص امام المنتخب العراقي في هذا الشوط باستثناء محاولة مؤكدة للتسجيل اهدرها مهند علي بارساله كرة انفرد بها وارسلها في احضان الحارس ابراهيم عالمة (42).

في الشوط الثاني تغير مسار المباراة واصبحت تسير من طرف واحد لمصلحة صاحب الارض والجمهور، حتى تمكن ميرام من اقتناص كرة من بين المدافعين سددها إلى يسار الحارس عالمة بعد مرور نصف ساعة على انطلاق هذا الشوط.

واضاع لاعب وسط بيرسيبوليس الايراني بشار رسن فرصة تعزيز تقدم منتخب بلاده عندما ارسل كرة الى خارج المرمى السوري الخالي من الحارس (86).

وكاد المنتخب السوري يعود في الوقت القاتل من كرة مباشرة قوية ذاهبة الى المرمى العراقي وقف بوجهها الحارس حميد وانهى بها اللقاء.

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وهذا الفوز هو الاول للعراق على حساب سوريا بعد ان انتهت اخر ثلاث مباريات ودية بينهما بالتعادل بنتيجة واحدة (1-1).

وضمن مباريات البطولة التي يستضيفها استاد البصرة الدولي، يفتتح المنتخب الاردني مشاركته بمواجهة نظيره السوري السبت المقبل قبل ان يلاقي العراق في اخر المباريات في 26 الجاري.

وأحرز لقب نسخة العام الماضي المنتخب القطري الذي توج الأول من شباط/فبراير الماضي، بلقب كأس آسيا 2019 على حساب اليابان.

وتشكل البطولة فرصة للاتحاد العراقي ومدرب المنتخب السلوفيني ستريشكو كاتانيتش لاختبار "أسود الرافدين" بعد الخروج المخيب من الدور ثمن النهائي لنهائيات كأس آسيا التي أقيمت مطلع العام في الإمارات.

ملخص المباراة: