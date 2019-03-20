شكرا لقرائتكم خبر عن النقاز جاهز لمباراة القمة بعد الإصابة أمام المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر بالجهاز الفنى لنادى الزمالك، جاهزية الدولي التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن لفريق، لمباراة القمة المقبلة أمام الأهلي، والمقرر لها 30 مارس الجارى، على ستاد برج العرب، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع 17 بالدورى.

وأوضح المصدر لـ"الخليج 365" أن النقاز تعرض لشد فى العضلة الأمامية، الأمر الذى دفع الجهاز الفنى لاستبداله ونزول حازم إمام بدلاً منه، لعدم تفاقم إصابته، مشيرًا إلى أن اللاعب سيحصل على فترة راحة لمدة 5 أيام، ثم يخضع لبرنامج تأهيله ليصبح جاهزًا لمواجهة المارد الأحمر فى القمة.