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النقاز جاهز لمباراة القمة بعد الإصابة أمام المقاولون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر بالجهاز الفنى لنادى الزمالك، جاهزية الدولي التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن لفريق، لمباراة القمة المقبلة أمام الأهلي، والمقرر لها 30 مارس الجارى، على ستاد برج العرب، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع 17 بالدورى.

وأوضح المصدر لـ"الخليج 365" أن النقاز تعرض لشد فى العضلة الأمامية، الأمر الذى دفع الجهاز الفنى لاستبداله ونزول حازم إمام بدلاً منه، لعدم تفاقم إصابته، مشيرًا إلى أن اللاعب سيحصل على فترة راحة لمدة 5 أيام، ثم يخضع لبرنامج تأهيله ليصبح جاهزًا لمواجهة المارد الأحمر فى القمة.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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