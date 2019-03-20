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الأهلى يلعب خارج ملعبه حال الوصول لنهائى دورى أبطال أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت قرعة دورى أبطال أفريقيا عن مواجهة الأهلي لمنافسه صن داونز بطل جنوب أفريقيا فى دور الثمانية.

 

وستقام مباراة الذهاب فى بريتوريا أحد يومي 5 أو 6 أبريل المقبل، فيما سيستضيف ملعب "برج العرب" لقاء الاياب أحد يومي 12 أو 13 أبريل.

 

ومن المنتظر أن يواجه الأهلى فى حال تخطيه صن داونز الفائز من مواجهتى حوريا الغينى والوداد المغربى، على أن تقام مباراة الذهاب أحد يومي 26 أو 27 أبريل خارج مصر، على أن تقام مباراة الاياب فى برج العرب أحد يومي 3 أو 4 مايو.

 

فى حال وصول الأهلى للمباراة النهائية، سيلعب مباراة الذهاب على ملعبه أحد يومي 24 أو 25 مايو، على أن تقام مواجهة العودة خارج ملعبه أحد يومي 31 مايو أو 1 يونيو.

 

وللموسم الثالث على التوالى، سخوض الأهلى (فى حال وصوله للنهائى) المباراة النهائية خارج ملعبه، بعد أن خسر أمام كلا من الوداد المغربى والترجى التونسى فى النسختين الماضيتين فى النهائى، وكان قد خاض مباراة الذهاب على ملعب "برج العرب".

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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