شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس : راضى عن التعادل أمام الزمالك وأتمنى عودة الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه عماد النحاس المدير الفنى لفريق المقاولون العرب ، الشكر للاعبيه، على المستوى الجيد أمام الزمالك فى مباراة اليوم الأربعاء، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بنتيجة 2-2، ضمن منافسات الجولة الـ25 بالدورى الممتاز.

وقال النحاس فى تصريحات لقناة أون سبورت عقب انتهاء اللقاء:" راضى تماما بتحقيق التعادل أمام الزمالك متصدر الدورى، وأتمنى عودة الجماهير خاصة مع انطلاق بطولة الأمم الأفريقية القادمة".

Advertisements

تقدم محمود الونش بالهدف الأول للزمالك فى الدقيقة 46 وتعادل عبد الوهاب إسماعيل للمقاولون العرب فى الدقيقة 53 ثم عاد طارق حامد وسجل الهدف الثانى للزمالك فى الدقيقة 64 ثم نجح أحمد على من ركلة جزاء فى إدارك التعادل للذئاب بالدقيقة 80.

بهذه النتيجة، واصل الزمالك صدارته للدورى برصيد 53 نقطة وفقد نقطتين فى سباق الصدارة قبل المواجهة المرتقبة مع الأهلى يوم 30 من الشهر الجارى حيث أصبح الفارق بين الزمالك والأهلى نقطتين لصالح الأبيض .