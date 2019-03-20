عماد النحاس : راضى عن التعادل أمام الزمالك وأتمنى عودة الجماهير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه عماد النحاس المدير الفنى لفريق المقاولون العرب ، الشكر للاعبيه، على المستوى الجيد أمام الزمالك فى مباراة اليوم الأربعاء، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بنتيجة 2-2، ضمن منافسات الجولة الـ25 بالدورى الممتاز.
وقال النحاس فى تصريحات لقناة أون سبورت عقب انتهاء اللقاء:" راضى تماما بتحقيق التعادل أمام الزمالك متصدر الدورى، وأتمنى عودة الجماهير خاصة مع انطلاق بطولة الأمم الأفريقية القادمة".
تقدم محمود الونش بالهدف الأول للزمالك فى الدقيقة 46 وتعادل عبد الوهاب إسماعيل للمقاولون العرب فى الدقيقة 53 ثم عاد طارق حامد وسجل الهدف الثانى للزمالك فى الدقيقة 64 ثم نجح أحمد على من ركلة جزاء فى إدارك التعادل للذئاب بالدقيقة 80.
بهذه النتيجة، واصل الزمالك صدارته للدورى برصيد 53 نقطة وفقد نقطتين فى سباق الصدارة قبل المواجهة المرتقبة مع الأهلى يوم 30 من الشهر الجارى حيث أصبح الفارق بين الزمالك والأهلى نقطتين لصالح الأبيض .
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