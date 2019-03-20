تعرف على طريق الأهلى فى دورى الأبطال بعد الصدام مع صن داونز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اصطدم الأهلى بصن داونز الجنوب أفريقي، فى دور الـ 8 من بطولة دورى أبطال أفريقيا، وفقًا لما أسفرت عنه القرعة التى أقيمت مساء فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة. تاريخ مواجهات الأهلي وصن داونز تاريخ مواجهات الأهلي وصن داونز لعب الأهلي مع فريق صن داونز الجنوب إفريقي مرتين، فاز في مباراة و تعادل في مثلها وأحرز لاعبوه 4 أهداف، واستقبلت شباكهم هدفُا واحدًا في نهائي دوري أبطال إفريقيا نسخة 2001. موعد مباراتى الذهاب والأياب موعد مباراتى الذهاب والأياب Advertisements مباراة الذهاب بين الأهلي وصن داونز تقام أحد يومي 5-6 أبريل المقبل فى بريتوريا، على أن تقام مواجهة الاياب أحد يومي 12-13 من الشهر ذاته على ملعب "برج العرب". منافس الأهلى فى الدور قبل النهائى منافس الأهلى فى الدور قبل النهائى وفى حال تخطي الأهلى لمنافسه الجنوب أفريقى سيواجه فى الدور قبل النهائى الفائز من لقاء حوريا الغينى مع الوداد المغربى ذهابا خارج أرضه، ثم الإياب بالقاهرة. نهائى دوري الأبطال خارج أرض الأهلي للمرة الثالثة على التوالى نهائى دوري الأبطال خارج أرض الأهلي للمرة الثالثة على التوالى وللمرة الثالثة على التوالى سيخوض الأهلي نهائى دورى الأبطال فى حالة الوصول إليه خارج أرضه، حيث اصطدم بالوداد المغربى فى المغرب عام 2017، ثم الترجى التونسى فى تونس عام 2018.

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