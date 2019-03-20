سوبر كورة .. كيف مهدت قرعة الكونفدرالية طريق الزمالك للقب الغائب؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتظر الزمالك مواجهة عربية خالصة أمام حسنية أغادير المغربي في ربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية هذا الموسم، بعدما أوقعت القرعة التى جرت اليوم بمقر الاتحاد الأفريقي بالقاهرة، الفارس الأبيض متصدر مجموعته الرابعة مع حسنة أغادير وصيف المجموعة الأولى. للمزيد حول أرقام مواجهات الزمالك أمام الأندية المغربية أضغط هنا: Advertisements

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