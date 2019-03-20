شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد على معتذراً لجمهور الزمالك: أنا بشوف شغلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم أحمد على مهاجم المقاولون العرب الحالى والزمالك السابق، باعتذارا لجمهور الفريق الأبيض بعد التعادل مع فريقه، بهدفين لمثلهما، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم، على استاد بتروسبورت، فى الجولة الـ25 بالدورى الممتاز، والتى شهدت تسجيل أحمد على الهدف الثانى لفريقه من ركلة جزاء وتعادل الفريق بهدفه مع الزمالك.

وقال أحمد على فى تصريحات تليفزيونية لقناة أون سبورت عقب اللقاء:"أنا بعتذر لجمهور الزمالك ولكن أنا لاعب كرة القدم ودورى إن أؤدى عملى وأجتهد لأقصى درجة".

أما عن طموحه مع المنتخب الوطنى قال أحمد على المنفرد بصدارة هدافى الدورى برصيد 13 هدفا:"لست من نوعية اللاعبين الذين يقومون بالضغط على جهاز المنتخب فضغطى يكون من خلال الملعب فقط".