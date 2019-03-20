شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي عن مواجهة صن داونز : نهائي مُبكر لدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلي تقديره التام لفريق صن داونز الجنوب أفريقي ، مؤكداً أن مواجهة بطل جنوب أفريقيا في ربع نهائي البطولة ستكون قوية وصعبة على الفريقين لأنها بمثابة نهائي مُبكر.

واشار مدير الكرة إلى أن الفريق الجنوب أفريقي لديه حلم التتويج بالبطولة وليس التأهل للمربع الذهبي فقط لذا سيلعب مع الأهلي بكل قوة وحماس لذا علينا الأجتهاد والتركيز امامه من أجل التأهل وإستكمال المشوار نحو التأهل للمربع الذهبي.

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كانت قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا قد اسفرت عن وقوع الاهلي في مواجهة صن داونز وتقام مباراة الذهاب أحد أيام 5 و6 أبريل المقبل بجنوب أفريقيا، على أن تقام مباراة الإياب أحد أيام 12 و13 من الشهر ذاته ببرج العرب.

ويرى مدير الكرة بالاهلي أن مواجهة فريقه مع بطل جنوب أفريقيا بمثابة نهائي مُبكر بسبب قوة الفريقين وقدرتهما على الفوز بالبطولة الافريقية.

وأوضح مدير الكرة أنه لن يُفكر في موقعة دور الثمانية لأن الوقت مازال مُبكراً للتفكير في هذه المباراة حيث ينتظر الاهلي مباراة قوية في الدوري أمام الزمالك يوم 30 مارس الجاري سيبدأ بعدها الجهاز الفني واللاعبين التفكير في لقاء صن داونز.