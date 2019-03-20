شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباراة الزمالك والمقاولون اليوم الاربعاء 20/ 3/ 2019 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فقد الزمالك نقطتين فى صراع المنافسة على لقب الدورى بعد التعادل مع المقاولون العرب، بنتيجة 2/2 فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ25 بالدورى الممتاز.

تقدم محمود الونش بالهدف الأول للزمالك فى الدقيقة 46 وتعادل عبد الوهاب إسماعيل للمقاولون العرب فى الدقيقة 53 ثم عاد طارق حامد وسجل الهدف الثانى للزمالك فى الدقيقة 64 ثم نجح أحمد على من ركلة جزاء فى إدارك التعادل للذئاب بالدقيقة 80.

بهذه النتيجة، واصل الزمالك صدارته للدورى برصيد 53 نقطة وفقد نقطتين فى سباق الصدارة قبل المواجهة المرتقبة مع الأهلى يوم 30 من الشهر الجارى حيث أصبح الفارق بين الزمالك والأهلى نقطتين لصالح الأبيض ورفع المقاولون رصيده للنقطة 35 فى المركز السادس.

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تشكيل الفريقان

دخل الزمالك مواجهة المقاولون بتشكيل يضم كلا من:"محمود جنش فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامها أحمد زيزو وأوباما وكهربا فى خط الوسط، عمر السعيد فى خط الهجوم".

فيما دخل المقاولون العرب المباراة بتشكيل كالتالى:" محمود أبو السعود فى حراسة المرمى، أمير عابد ومحمد سمير وفادي نجاح وعبد الوهاب إسماعيل فى خط الدفاع، إبراهيم صلاح ومحمد سوسته وأحمد الشيمي ولويس إدواردو فى خط الوسط، محمد طلعت وأحمد على فى خط الهجوم".