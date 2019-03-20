المنتخب الأولمبي يختبر المحترفين يومي السبت والأحد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى المنتخب الأولمبي تدريبه الثالث اليوم في اسبانيا استعدادا لمباراتي امريكا الجمعه وهولندا الثلاثاء ضمن برنامج الاستعداد لنهائيات الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المقرر اقامتها بمصر نوفمبر المقبل وهي المؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020 . Advertisements شهد المران حماسا كبيرا من اللاعبين وتنافس شديد لنيل ثقة الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب. ومن جانبه أكد وائل رياض شيتوس مدرب المنتخب أن الجهاز الفني يهدف من خلال منح جزء من مران السبت والأحد المقبلين لاختبار عدد من المحترفين المصريين في أوروبا حيث سهولة التواصل واكتشاف عناصر جديدة وحدد مواليد 97-98-99 -2000 لرؤية هؤلاء اللاعبين على الطبيعة .

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