شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك بالكونفدرالية.. الطريق لنهائى مايو بمصر ومواجهة أولى مع أغادير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت قرعة دور ربع النهائى لبطولة الكونفدرالية الأفريقية عن وقوع الزمالك مع نظيره حسنية أغادير المغربى فى مواجهة أولى بين الفريقين حيث لم يسبق والتقى الفريقان من قبل.

كيف صعد الفريقان إلى ربع النهائى؟

الزمالك صعد إلى دور ربع النهائى بالكونفدرالية متصدرا للمجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط حققهم من الفوز فى مباراتين والتعادل فى 3 مباريات والهزيمة فى مباراة فيما صعد حسنية أغادير المغربى إلى هذا الدور وصيفا للمجموعة الأولى خلف نهضة بركان برصيد 8 نقاط من الفوز فى مباراتين والتعادل فى مباراتين والخسارة فى مثلهما.

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موعد مواجهة الفريقان فى ربع النهائى

من المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين الزمالك وحسنية أغادير المغربى فى الذهاب بالمغرب يوم 7 أبريل بينما تلعب مواجهة الإياب بين الفريقين على ملعب برج العرب يوم 14 من الشهر ذاته.

طريق الزمالك إلى نصف النهائى والنهائى

فى حالة تأهل الزمالك لنصف النهائى فسيلاقى الفائز من مواجهة الهلال السودانى والنجم الساحلى فى نصف النهائى وسيكون الذهاب على ملعب الفريق الأبيض والإياب فى ملعب منافسه أما حال صعود الأبيض إلى النهائى فسيكون الإياب بملعبه يوم 26 مايو.



قرعة الكونفدرالية

تاريخ مواجهات الزمالك مع المغاربة

ألتقى الزمالك من قبل مع 7 أندية مغربية وهم الوداد والجيش الملكى والرجاء والمكناسى والفتح والمغرب الفاسى بجانب اتحاد طنجة، حيث التقى الفارس الأبيض مع الأندية المغربية فى 15 مباراة وحقق الزمالك الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 4 مباريات ولم يخسر سوى مباراتين الأولى أمام الجيش الملكى عام 1985 والثانية أمام الوداد عام 2016.