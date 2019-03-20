عادل عبد الرحمن لـ"سوبركورة": عبدالله السعيد "مش" ابن الأهلى عشان نزعل منه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عادل عبد الرحمن نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق العديد من ذكرياته مع الساحرة المستديرة وعلاقته بالراحل محمود الجوهري ورأيه فى أداء المارد الأحمر محليا وأفريقيا وغيرها من القضايا الكرويةK التى فرضت نفسها على سطح الأحداث ، لقراءة الحوار اضغط هنا: Advertisements

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