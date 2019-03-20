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حصاد الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 20 / 3 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 20 / 3 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأهلى يواجه صن داونز الجنوب أفريقى فى دور الثمانية لدورى الأبطال

الأهلى يواجه صن داونز الجنوب أفريقى فى دور الثمانية لدورى الأبطال

 

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الزمالك يفقد نقطتين قبل القمة بالتعادل 2 / 2 مع المقاولون

 

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الزمالك يواجه حسنية أغادير المغربى فى دور الثمانية للكونفيدرالية الأفريقية

 

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مران صباحى للمنتخب غدا قبل السفر إلى النيجر

 

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وفد من شركة الملابس الجديدة يصل معسكر المنتخب بعد أزمة "القميص"

 

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تدريبات ترفيهية للاعبى المنتخب فى فندق الإقامة ببرج العرب

 

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ساسى يطير غدا للانضمام إلى نسور قرطاج بعد موقعة المقاولون

 

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أجاى وأزارو ينتظمان فى مران الأهلى غدا.. واليخاندرو يقود التدريبات البدنية

 

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اسلام محارب يشارك في مران الأهلي..وتجهيز الحاوي لمواجهة الزمالك

 

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تعليمات خاصة لسعد سمير من لاسارتى.. وتضاؤل فرص لحاق حمدى فتحى بالقمة

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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