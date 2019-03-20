شكرا لقرائتكم خبر عن "جنش" يدخل فى مشادة مع الحنفى بعد التعادل مع المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل محمود عبد جنش حارس مرمى الزمالك فى مشادة مع محمد الحنفى حكم مباراة الفريق الأبيض أمام المقاولون العرب، بعد نهاية المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم، على استاد بتروسبورت، فى الجولة الـ25 بالدورى الممتاز.

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وتوجه جنش بعد نهاية المباراة للحكم للاعتراض على بعض قراراته خلال المباراة التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثلهما وفقد الفريق الأبيض نقطتين قبل مواجهة الأهلى، يوم 30 من شهر مارس الجارى، فى قمة الدورى الممتاز.

الزمالك رفع رصيده بعد التعادل مع المقاولون إلى 53 نقطة يحتل بها المركز الأول بفارق نقطتين عن الأهلى صاحب المركز الثانى فى حين ارتفع رصيد المقاولون إلى 35 نقطة يحتل المركز السادس.