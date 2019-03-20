شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى و الزمالك فى الجولة الـ 12 بدورى محترفى كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره سموحة بنتيجة 28 /26 فى إطار الجولة الـ12 بنهائيات دورى محترفى كرة اليد للموسم المحلى 2018/ 2019.

Advertisements

وشهدت هذه الجولة فوز كلا من سبورتنج على الأوليمبى بنتيجة 27 /23 ، الزمالك على هليوبوليس بنتيجة 39 /32 ، فيما تعادل طلائع الجيش مع الجزيرة بنتيجة27 /27 .

فيما تقام الجولة الـ14 يوم 27 أبريل المقبل بمواجهات بين كل من هليوبوليس مع سبورتنج وطلائع الجيش مع سموحة والأهلى مع الجزيرة والأولمبى مع الزمالك