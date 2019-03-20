شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى اليوم الاربعاء 20/ 3/ 2019 بعد تعادل الزمالك والمقاولون والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

شهد اليوم، الأربعاء 20/ 3/ 2019 إقامة مباراة واحدة ضمن مؤجلات الجولة الـ 25 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث اصطدم الزمالك بالمقاولون العرب، على ستاد بترو سبورت، فى اللقاء الذى انتهى بتعادل الفريقين بنتيجة 2/2.

بهذه النتيجة، واصل الزمالك صدارته للدورى برصيد 53 نقطة وفقد نقطتين فى سباق الصدارة قبل المواجهة المرتقبة مع الأهلى يوم 30 من الشهر الجارى حيث أصبح الفارق بين الزمالك والأهلى نقطتين لصالح الأبيض ورفع المقاولون رصيده للنقطة 35 فى المركز السادس.

جاء جدول ترتيب الدوري الممتاز بعد مباراة اليوم وقبل لقاء القمة بين الأهلى والزمالك كالتالى:

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